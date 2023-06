Pogacsics Krisztián a PMFC-nél kamatoztatja az NB I.-es és a nemzetközi színtéren szerzett szakértelmét, jelentette be az egyesület.

A 37 éves szakember pályafutását Zalaegerszegen kezdte, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, majd 2007-ben mutatkozott be az élvonalban, később a Nagyvárad kapuját védte, de szerepelt a görög Panióniosz színeiben is. Most azért érkezett a pécsi együtteshez, hogy az egyre bővülő női labdarúgó szakosztályánál feleljen a hálóőrök képzéséért. Mint ismert, a klub a 2023/2024-es idénytől felnőtt együttest is indít az NB II. Nyugati-csoportjában.

– Óriási megtiszteltetés ennél a klubnál dolgozni. Kapuspályám során igyekeztem mindig csipegetni az edzőimtől, hiszen tudtam, hogy ez a varázslatos poszt tartogatja számomra a jövőt. Tudatosan készültem a kapusedzői munkára, a kitűnő minősítéssel megszerzett UEFA Golkeeper „B” diploma birtokában örömmel várom a női akadémián nevelkedő lányok felkészítését, akár a felnőtt bajnokságra – nyilatkozta Pogacsics Krisztián a pmfc.hu-nak.