Ebben a hangulatban nem is csoda, hogy nagyon sokan kíváncsiak a döntőre, de az edzőket kérdezve az Ócsárd sokkal elszántabbnak és motiváltabbnak tűnik. Igaz, azzal már elérték a céljukat mindketten, hogy korábban megszerezték a jogot a 2023-2024. évi MOL Magyar Kupa küzdelmeiben történő szereplésre.

Sütő László, az Ócsárd trénere: – Szeretném megköszönni a támogatóinknak, a vezetőségnek, Herke Nándor elnök úrnak, a szurkolóinknak, és nem utolsó sorban a játékosaimnak ezt a felejthetetlen évet! Hosszú, de eredményes szezon van mögöttünk! A labdarúgóim ha fizikálisan nem is, mentálisan teljesen készen állnak a szombati ütközetre. A kupáért utazunk Bólyba, mindent megteszünk a győzelemért, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz majd elég. Motiváltak a csapat tagjai, és a szurkolóink is a sikereket várják tőlünk. Biztos lesznek nehéz időszakok a meccsen, de mindenkit megnyugtatok, a Pécsváradnak is okozunk kellemetlen pillanatokat!

Varga László, a Pécsvárad edzője: – Múlt héten a Sellye meccs után tartottuk az évzárót, azóta nem találkoztam a játékosokkal. Becsületesen lejátszottuk a bajnokságot, minden párharcot komolyan vettünk, jó formában voltunk. Néhányan már jelezték, hogy nem tudnak részt venni a találkozón, de így is mi vagyunk a finálé esélyesei. Amennyiben a kisebb sérüléssel bajlódó spílerek is vállalják az összecsapást, akkor remélhetőleg sikerül magabiztos győzelmet aratnunk.

A Pécsvárad útja a döntőig: Pécsi Sportolda–Pécsvárad 0–6, Lánycsók–Pécsvárad 1–4, Pécsvárad–Lovászhetény 3–0, Pécsvárad–Siklós 5–2.

Az Ócsárd útja a döntőig: Harkány–Ócsárd 2–3, Ócsárd–Töttös 5–0, Ócsárd–Villány 1–1, Ócsárd–Bóly 4–1.