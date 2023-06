Részt vett a kétnapos diákolimpián a PVSK tehetsége, Fritz László is. Korosztályában két számban is elindult, 1500 méteren 4 perc 1 másodperccel, míg 3 ezer méteren 8 perc 55 másodperccel érte el a bronzérmet. Testvére is megmérette magát, ő 9 perc 18 másodperces időeredménnyel a hatodik lett a hosszabb távon.