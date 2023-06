A török válogatott hozta el a labdát a feldobásnál, az első mezőnykísérletből pedig eredményes is volt ellenfelünk Cakir révén. A mieink kissé dekoncentráltan kezdtek, pedig aztán az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának korábbi csapatkapitánya, Kiss Virág, valamint Studer Ágnes is extra motivációval léphetett pályára, hiszen a következő idényben a török élvonalban bizonyíthatnak majd. Ennek ellenére két és fél percet kellett várni az első magyar pontra, de ha már így alakult, akkor 5–0-ás rohanással meg lehetett kicsit nyugodni. A folytatásban többé-kevésbé sikerült felvenni a versenyt fizikálisan is jó adottságokkal bíró török játékosokkal, de sokszor rossz döntéseket hozott Székely Norbert alakulata. McCowan lemaradásait sokkal többször, sokkal élesebben ki kellett volna használni.

Rengeteg hibával tarkított második etap következett, ahol a festett területen belülről alig szereztek pontot az együttesek, köszönhetően a kőkemény, zárt védekezésnek. Szerencsére a hárompontosokkal meg lehetett lógni, így nyolc pontos előnnyel lehetett nagyszünetre vonulni.

A harmadik negyedben a válogatott sérülés miatt úgy tűnt, hogy elveszíti Határ Bernadettet, aki ráesett műtött térdére, de percekkel később végül visszatért a parkettre. Ráadásul sikerült átlépni pillanatokig a bűvös tíz pontos határt is.

Az utolsó felvonást nem kezdte ezúttal olyan jól a magyar női kosárlabda válogatott, mint Szlovákia ellen, így két perc elteltével időt is kért a tréner. A feszes török védekezést Studer Ágnes tempódobása tudta feltörni, de riválisunk elkapta a fonalat. Sőt, a véghajrában 5–0-ás rohamot indított Törökország, 67–67-el lehetett várni az utolsó percet.

Minimális előnyüket jól tartották, de az utolsó a támadás a mienk volt, egy kétpontos is győzelmet jelentett volna, de Lelik Réka kísérletét bravúrral blokkolta McCowan. Ezzel tehát második csoportmeccsén kikapott a magyar csapat.

Magyarország–Törökország 68–69 (18–13, 16–13, 17–16, 17–27)

Női kosárlabda Európa-bajnokság, D-csoport, második mérkőzés. Ljubljana. Vezette: Magyarország: Studer 4, Lelik 18/12, Dubei 8, Goree 14/6, Kiss V. 13/6 Cserék: Határ 4, Aho, Kányási, Ruff-Nagy 7/6, Török Á. Vezetőedző: Székely Norbert.