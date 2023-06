Ezt követően a semleges drukkerek, illetve mindkét szurkolótábor is egy végletekig kiélezett, feszült mérkőzésre számított Bólyban. Egy ideig úgy tűnt, hogy így is lesz, de küzdelmes percek után Flórián László öngóljával megnyíltak a gólcsapok, a Pécsvárad pedig nem akarta elzárni. A második játékrészben ugyan Pálfi szépített, ez némi reményt adott az Ócsárdnak, de röviddel utána Bálint Gergő is betalált, a véghajrában pedig még kétszer mattolt Varga László legénysége, így fölényes siker lett a vége.

Ezzel tehát a 2022/23-as Baranya Megyei Kupa győztese a Pécsvárad.

A Pécsvárad útja a döntőig: Pécsi Sportolda–Pécsvárad 0–6, Lánycsók–Pécsvárad 1–4, Pécsvárad–Lovászhetény 3–0, Pécsvárad–Siklós 5–2.

Az Ócsárd útja a döntőig: Harkány–Ócsárd 2–3, Ócsárd–Töttös 5–0, Ócsárd–Villány 1–1, Ócsárd–Bóly 4–1.

Ócsárd–Pécsvárad 1–6 (0–2)

Baranya Megyei Kupa döntő, Bóly. Vezette: Kreskai (Laki, Micek-Angyal). K. Ócsárd SE: Bokor – Miglinczi, Flórián L. (Csizmadia, 60.), Lukács G. (Lovas, 76.), Kovács K. (Bodonyi, szünetben) – Balogh B., Kovácsevics (Horváth Sz., szünetben), Pretzl, Kapusi (Kocsis, szünetben) – Horváth Gy. (Hideg, 60.), Pálfi (Gáyer, 78.). Vezetőedző: Sütő László. Pécsváradi SE Prosport.hu: Bölcskei (Matesz, szünetben) – Németh A., Ladányi V., Bozó, Juhász L. (Szabó Z., szünetben) – Koronics, Ladányi P., Bálint G., Takács Á. (Finta, 71.) – Spánitz, Szentes (Fiáth, 57.). Vezetőedző: Varga László.

Gólszerzők: Pálfi (54.), illetve Flórián L. (37. – öngól), Ladányi P. (48., 88.), Spánitz (51.), Bálint G. (65., 86.).