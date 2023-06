Véget vetett tizenhét éves pályafutásának a PTE-PEAC labdarúgócsapatának kiválósága, Makai Márk, aki elsősorban a munka miatt akasztja szögre a stoplist. A gólérzékeny játékos Barcson kezdett el játszani, aztán jöhetett a Szulok Petőfi SE, a PTE-PEAC, a Szászvár, majd ismét visszatért a pécsi klubhoz.

– Rengeteg emlékezetes pillanatot élhettem meg a pályán az eltöltött éveim során – nyilatkozta portálunknak Makai Márk. – Többször ünnepelhettem bajnoki címet utánpótlásban és a megyei első osztályban a Szászvár, valamint a PTE-PEAC csapatával is. Összességében jó érzéssel gondolok vissza ezekre, hiszen azt csinálhattam, amit szeretek és közben jó emberek között lehettem. Mindig is fő szempont volt számomra, hogy olyan közösségben játsszak, ahol jól érzem magam. Ez kivétel nélkül mindig meg is valósult, mindemellett pedig szép sikereket is értünk el.

A labdarúgópályák szélén és a közösségi felületeken is lehetett tapasztalni, hogy Makai Márkot sokan egy csupaszív, intelligens, kiváló játékosnak tartják/tartották. A számok is jól igazolják tehetségét: 452 tétmeccset játszott karrierje során, ez idő alatt pedig 496 alkalommal volt eredményes minden korosztályt figyelembe véve.

– A legemlékezetesebb gólom az első találat, amit az NB III.-ban szereztem az elmúlt szezonban – kezdte a visszavonuló spíler. – Egy gyorsan végigvezetett kontratámadás után már nem volt nehéz dolgom bepasszolni a labdát a kapuba, de akkor nekem az sokat jelentett. Külön öröm, hogy a mérkőzés végén az első győzelmünket is megszereztük a Kecskemét második számú csapata ellen. A legemlékezetesebb meccs pedig a tavalyi szezonzáró találkozó volt számomra. Az idény eredményei úgy alakultak, hogy az utolsó forduló döntött a bajnoki-cím sorsáról. Egy rendkívül kiélezett és izgalmas összecsapáson sikerült megszereznünk a győzelmet a Pécsvárad otthonában. A lefújást követő pillanatokra még nagyon sokáig emlékezni fogok.

Aranyérmek, gólok, így egy nagyon szép pályafutás. Mindenesetre alakulhatott volna ez másképp is.

– Nincs bennem különösebb hiányérzet – vélekedett a labdarúgó. – Igaz, néha eszembe jut, hogy mi lehetett volna, ha korábban komolyabb célokat fogalmazok meg a futballal kapcsolatban, de valószínűleg ezen már kár is gondolkozni.

A PTE-PEAC tehát nélküle vitézkedik tovább a jövőben a harmadosztályban, de Makai Márk úgy véli, hogy fényes jövő áll az egyesület előtt.

– Úgy gondolom, hogy a PEAC az elmúlt években nagyon jó irányba halad az utánpótlás nevelésben, valamint a felnőttcsapatok tekintetében egyaránt. Ennél fogva a jövőre nézve is jók a kilátások. Bízom benne, hogy sikerül hosszútávon megvetni a lábukat az NB III.-ban, illetve, hogy a második és harmadik számú csapatok továbbra is meghatározó szereplői lesznek a megyei bajnokságoknak.