Nem pihenhetett túlságosan sokat a magyar női kosárlabda-válogatott, hiszen vasárnap délután már következik az utolsó csoportmérkőzés, méghozzá 15 órától a címvédő szerb együttes ellen.

Szerbia nyolc ponttal legyőzte Törökországot a nyitányon, azonban a földrajzi közelség ellenére alig ötven szurkoló kísérte el az alakulatot, amely két éve fennállása második Eb-aranyát szerezte meg Valenciában. Igaz, a törökök még ennél is kevesebben voltak a lelátókon, és ők csendben figyelték kedvenceiket.

A balkáni gárdában bőven akadtak ismerős nevek, hiszen Tina Krajisnik a PEAC-ban és Sopronban is légióskodott, Maja Skoric a DVTK-nál, Cegléden és Szekszárdon is megfordult, Nevena Jovanovic játszott Pécsen, Szekszárdon és Sopronban, Dragana Stankovic pedig jelenleg is a Sopront erősíti. Rájuk nagyon kell majd figyelni a hétvégi összecsapáson is.

Szerbia egyébként Szlovákián is átgázolt (90–52), így kényelmes helyzetből várhatja a mieink elleni csatát. Ráadásul ugyancsak hátráltató tényező, hogy Aho és Goree sem lesz bevethető sérülés miatt, plusz Határ Bernadett játéka is kérdéses. Mindenesetre pénteken késő este matematikailag is eldőlt, hogy biztos a továbbjutás a csoportból és válogatottunk a második héten is pályára léphet az Európa-bajnokságon.