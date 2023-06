Az elmúlt két idényben egyaránt tizenegyedikként végzett a Sport36 Komlói Bányász labdarúgócsapata az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, így ez az idei hatodik hely mindenképp előrelépés. Még úgyis, hogy némi szerencsével a negyedik pozíció is elcsíphető lett volna. Mindenesetre ebben a jó eredményben oroszlánrészt vállalt a sokat látott Tóth Adrián, aki 26 találattal segítette együttesét, ezzel pedig a góllövő lista élén végzett.

– Sokat jelent nekem ez a díj, hiszen visszaigazolást kaptam, hogy 36 évesen is megyei szinten helyem van a pályán – nyilatkozta portálunknak a Komló támadója. – Havasi Dániel télen távozott Pécsváradról (20 góllal zárt), akkor pedig tudtam, hogy jó esélyem van gólkirálynak lenni. Ha jól emlékszem, ez már a negyedik megyei gólkirályi címem.

Az idei kiírásban Tóth Adrián összesen nyolc alkalommal vette be a kétújfalui kaput, de a Siklós ellen is háromszor mattolt. Ahogy mondta is, volt itt fontos, szerencsés, könnyű és nehéz gólja is.

– Talán a Bóly elleni gólomat emelném ki, amit hazai pályán szereztem áprilisban. Ezen a találkozón csapatként nagyot küzdöttünk, jól játszottunk. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a kilencvenedik percben sikerült betalálnom, így győzelmet ért a találat (1–0).

Hogy mi kell ahhoz, hogy 36 esztendősen is a megye legjobbjai ellen valaki felvegye a versenyt? A rutinos csatár erre is választ adott.

– Kiegyensúlyozott, jó szezonom volt, amit a családomnak, a feleségemnek és a két csodálatos fiunknak is köszönhetek. Csapatszinten van egy kis hiányérzetem, mert sokkal több volt bennünk, mint amit a végén a tabella mutat. Az idény végét sajnos kicsit elrontottuk. Van hova fejlődni, ezen leszünk a következő szezonban! Továbbá szeretném megköszönni a vezetőedzőnknek, Nagy Gábornak és a csapatnak, hogy hittek bennem!