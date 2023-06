Hatodik alkalommal rendezték meg a katonai kiképzés elemeit felhasználva kifejlesztett sportág, a terepakadály-futás Európa-bajnokságát, amelyre ezúttal 31 ország 1500 sportolója érkezett, hogy megmérettesse magát.

A Pellérden székelő Ninja Padlás SE-ből három ifjú tanítvány és egy felnőtt sportolójuk kvalifikálta magát a tornára, számolt be róla nekünk Horgas Péter, az egyesület elnöke. Hozzátette, összesen hat gyerkőc és egy felnőtt versenyzőjük van.

Egy országos bajnokságon kellett kivívnia a fiataloknak, hogy ott lehessenek az Eb-n. Szélig Tamás a 12-13 évesek mezőnyében az első hely megszerzésével szerzett indulási jogot. Berta Csanád a 14-15 évesek között hibátlan teljesítménnyel dobogós helyet nem ért el, de így is kvalifikált. Ugyanebben a korcsoportban Dékány Donát 1. helyezett lett. Érdekesség, hogy összevonták 18 éves korig a kategóriákat, és Donát így is második lett, egy 18 éves fiú előzte meg a futásnál. Mellettük Nagy Dóra edző vehetett még részt az Eb-n, aki még korábban kvalifikálta magát.

A kontinenstornán indítottak egy élményfutamot is, amelyben 9-10 évesek szokhatták a nagy versenyek hangulatát. Itt Móricz Máté, Marák Máté és Hagen-Rang Ádám is elindult. A reménységék igazolták is edzőiket, hiszen ha hivatalos mérés nem is volt, az edzők számítása szerint 2-3. helyen futott be Móricz és Hagen-Rang.

Ami a versenyzőket illeti, Szélig Tamás korcsoportjában a remek 6. helyet ért el. Dékány Donát a 10. helyen futott be, ez a második legjobb magyar eredmény volt a 14-15 évesek közt, ahol Berta Csanád a 14. let. Nagy Dóra sérülésből visszatérve nem tudott érvényes futamot teljesíteni egyéniben, de a csapatverseny jól sikerült számára, 9. lett társaival.

– Három kilométeres távokon indultak a mi gyerekeink – árulta el az egyesület vezetője. – Árkon-bokron, kidőlt fákon és vizes részeken kellett keresztül futniuk. Összesen 23 akadályon kellett átverekedniük magukat. Ez azt takarja, hogy voltak viszonylag könnyen átmászható palánkok, de volt, ahol úszni kellett és voltak a Ninja Warriorból is ismerős mászó akadályok, lelógatott gyűrűk, rudak, golyók, mászó kötelek. A nehezebb akadályoknál, ha a versenyzőnek leér a lába, az egy hibapontot jelent, illetve vannak olyanok, amiket ha nem tud teljesíteni, akkor ott ragad, addig kell próbálkoznia, amíg nem sikerül. Valahogy át kell küzdenie rajta magát. A mászós feladatoknál hármat lehet hibáznia, ha ennyiből nem sikerül, akkor érvénytelen a futama.