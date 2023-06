Távozik a PMFC elmúlt éveinek legnagyobb felfedezettje, ugyanis Katona Leventét kivásárolta a Kecskemét labdarúgócsapata. A Munkásnál nevelkedő védő a klub állítása szerint egyesületi rekordot jelentő átigazolási díj ellenében vált csapatot, de a pontos összeget nem közölték. A még mindig csak 21 esztendős, a védelem bal oldalán és közepén is bevethető labdarúgó a feljutást követően lett stabil tagja a csapatnak, s a legutóbbi idényben már elképzelhetetlen volt nélküle a névsor. Összesen 104 NB II.-es bajnokin kapott lehetőséget, s most az élvonalban is megmutathatja képességeit. Sőt, az Európa-konferencialiga selejtezőiben még a határon túli gárdák figyelmét is felkeltheti ellentmondást nem tűrő védőjátékával.

Íme a klub közleménye:

"Mindig nehéz olyan játékostól búcsúzni, aki a teljes PMFC-család szívéhez nő, különösképpen igaz, hogyha egy saját nevelésű labdarúgóról van szó, aki minden tekintetben a szemünk előtt nőtt fel és vált profi játékossá. Elérkezett a pillanat, amikor klubunk elköszön Katona Leventétől, aki példaértékkel bírhat minden fiatal focista előtt. A mohácsi születésű hátvéd 2013-ban érkezett a PMFC utánpótlásába, ahol végigjárta a korosztályos ranglétrát, miközben egyre inkább körvonalazódott számára, hogy komoly jövő előtt áll Pécsen.

A játékos a felnőttek közé felkerülve 2018. augusztus 22-én, hazai pályán a Kazincbarcika elleni kupameccsen mutatkozott be első csapatunkban, míg ugyanabban az évben, a bajnokságban novemberben, szintén itthon, a KTE ellen lépett először pályára az NB III-ban. Ezt követően egyre inkább sikerült kivívnia a helyét a kezdőben. Katona Levente tagja volt a másodosztályba 2020-ban feljutó együttesünknek, míg az elmúlt három szezonban 104 NB II-es mérkőzésen, illetve 3 Magyar Kupa-találkozón szerepelt piros-feketében.

A 21 esztendős Katona Levente 2 alkalommal tudott eredményes lenni a másodosztályban: a Soroksár elleni gólja döntetlent, míg a Győrben szerzett találata három pontot jelentett. Nem csoda, hogy több klub is érdeklődött iránta, végül a játékos akaratával összhangban a PMFC értékesítette a védő játékjogát, aki a szerződésében foglalt, rekordösszeget jelentő átigazolási díj ellenében az NB I-ben legutóbb újoncként az ezüstérmes helyen záró, s hamarosan az Európa-konferencialiga selejtezőben induló KTE színeiben folytatja pályafutását.

Klubunkat óriási büszkeséggel tölti el, hogy Katona Levente személyében újabb labdarúgót adhatunk a magyar élvonalnak. Köszönjük Lecsó a PMFC-ért végzett tíz éves munkádat, egyúttal kívánjuk, hogy pályafutásod továbbra is töretlenül íveljen felfelé, s egy sérülésmentes, sikeres felkészülést követően pedig vidd ki az élvonalbeli pályákra a nálunk mutatott erényeidet és képességeidet, valamint érd el céljaidat és váljon valóra minden álmod. Ehhez kívánunk nagyon sok sikert és kitartást Kecskeméten!

– Lezárult egy meghatározó korszak az életemben, egyúttal egy új fejezet veszi kezdetét. Teljes szívemből köszönöm a PMFC-nek az elmúlt bő tíz évben belém fektetett bizalmat és energiát, aminek köszönhetően végigjártam az utánpótlást és profi labdarúgóvá váltam. Ezalatt az idő alatt próbáltam mindenből tanulni és fejlődni. Örökké hálás leszek a klubnak, miként a szurkolóknak is a rengeteg biztatásért és támogatásért. Kívánom, hogy rengeteg sikerélményben legyen részük. Hajrá, Munkás! – fogalmazott búcsúzóul Katona Levente."