A pécsi kölcsönjátékát követően visszatért a Pakshoz a PMFC labdarúgócsapatában tavaly meghatározó szerephez jutó Kesztyűs Barna, de már az is kiderült, hogy az egyik NB II.-es riválist fogja a következő szezonban erősíteni. A 37 alkalommal is kezdőként szerephez jutó, 2 gólt szerző szervező a Nyíregyházát választotta új állomásául, jelentette be a Spartacus.

Ezzel Katona Leventét követően újabb fontos játékos távozott a csapatból, a kérdés az, hogyan tudja majd őket pótolni a szakmai stáb.

A PMFC közben bejelentette, nem csak Kesztyűs, de Kocsis Bence sem lesz a következő év keretének tagja:

„Tájékoztatjuk szurkolóinkat, hogy a kölcsönszerződésük lejárta után a játékjogukkal rendelkező Paksi FC visszarendelte a PMFC-től Kesztyűs Barnát és Kocsis Bencét.

Kesztyűs Barna 2022 nyarán érkezett csapatunkhoz, a 29 éves középpályás a mögöttünk hagyott idény során 37 másodosztályú bajnokin és 1 kupameccsen lépett pályára pécsi színekben, ezeken 2 gólt szerzett.

Kocsis Bence ugyancsak tavaly került a PMFC-hez, a 22 esztendős középpályás a Merkantil Bank Liga 2022/23-as idényében 33 NB II-es találkozón 4 gólt jegyzett, valamint 1 MOL Magyar Kupa meccsen játszott.”