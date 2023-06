A pécsi kölcsönjátékát követően visszatért a Pakshoz a PMFC labdarúgócsapatában tavaly meghatározó szerephez jutó Kesztyűs Barna, de már az is kiderült, hogy az egyik NB II.-es riválist fogja a következő szezonban erősíteni. A 37 alkalommal is kezdőként szerephez jutó, 2 gólt szerző szervező a Nyíregyházát választotta új állomásául, jelentette be a Spartacus.

Ezzel Katona Leventét követően újabb fontos játékos távozott a csapatból, a kérdés az, hogyan tudja majd őket pótolni a szakmai stáb.

A Pamacs még nem közölt semmit az ügy kapcsán, ha megteszi, frissítjük anyagunkat.