Jobb napokat is maguk mögött hagytak már a Minnesota Lynx játékosai, de általában nincs túl sok idő a sebek nyalogatására, hiszen futószalagon jönnek a bajnokik.

Ezúttal mint kiderült, július 28-án pótolják Juhász Dorkáék a New York Liberty elleni mérkőzést az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA), ami június 7-én légszennyezés miatt elmaradt.

Két hete a kanadai erdőtüzek okozta füstköd az Egyesült Államok keleti része fölé sodródott, és New Yorkban is egészségre ártalmas, illetve veszélyes besorolást kapott a levegőminőség, a város utcáit pedig szmog borította. Ezért a WNBA elhalasztotta a Barclays Centerben esedékes Liberty-Lynx meccset, mert a brooklyni csarnok belsejében is füstszagot lehetett érezni.

A Rátgéber Kosárlabda Akadémia növendéke legközelebb 28-án léphet parkettre, a Seattle Storm ellen, magyar idő szerint 02.00-kor.