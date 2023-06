Feltöltődve, kipihenve várhatja a 2023-as női kosárlabda Európa-bajnokság negyeddöntőjét a magyar válogatott, így jogosan bíznak a szurkolók abban, hogy bejuthat az együttes a kontinensviadal legjobb négy gárdája közé.

Székely Norbert alakulata legutóbb vasárnap lépett parkettre a címvédő Szerbia ellen, ráadásul sikerült győztesen elhagyni a pályát, s megszerezni a csoportelsőséget. Ezzel szemben közelgő ellenfelünk, a cseh válogatott még hétfő délután azért küzdött, hogy tovább menetelhessen. A bravúr összejött Görögország ellen (79–76), így Csehország legjobbjain át vezet az út az elődöntőbe.

Külön jó hír, hogy a keddi edzésen már bekapcsolódott a munkába Goree Cyesha, igaz, Határ Bernadett akkor pihentette a műtött térdét, tehát az ő játéka még kérdéses.

Székely Norbert, a magyar válogatott szövetségi kapitánya: – Sok lábon álló és gyors csapatról van szó, így le kell őket lassítanunk. Azt gondolom, hogy olyan ellenféllel lesz dolgunk, amely ellen van reális esélyünk a győzelemre. Ezúttal is az lesz a cél, hogy a mi akaratunk és filozófiánk szerint haladjon majd a meccs. Abból a szempontból hozzánk hasonló felépítésű a cseh válogatott, hogy mi is széles rotációban gondolkodunk, és mi is nagyon bízunk egymásban. A tripladobásaikat és a betöréseiket mindenképpen meg kell állítanunk. Nemcsak a tegnapi, görögök elleni rájátszásos mérkőzésüket láttuk, hanem például a belgák ellenit is, amelyen ugyan nagyon kikaptak, de ott is sokáig érvényesíteni tudták az akaratukat. Egy biztos, holnaputánra fel leszünk készülve belőlük.

A negyeddöntők menetrendje:

Június 22., csütörtök (Ljubljana, Stožice Arena)

12:15 Magyarország – Csehország

15:00 Belgium – Szerbia/Nagy-Britannia

18:00 Franciaország – Montenegró

20:45 Spanyolország – Németország/Szlovákia