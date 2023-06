Egyre közeledik a pillanat, hogy ismét felbőgjenek a gépszörnyek a Mecsekben, hiszen június 22-24. között rendezik az 56. Mecsek Rallye-t, amely a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2023-as versenynaptárában az F1 után a második legrangosabb nemzetközi rendezvény. A megmérettetés a az FIA European Historic Rally Championship, a CEZ, a Mitropa Rally Cup és az MNASZ HUMDA Országos Rally Bajnokság valamennyi osztályának hivatalos bajnoki fordulója, így a a Historic EB, CEZ, CEZ Historic, Mitropa Kupa, Mitropa Historic, Magyar Historic, Országos Rally Bajnokság (ORB), ORC, ORB2 és az ORB3 párosai gondoskodnak majd a látványról.

Persze idén is igyekeztek a szervezők valami újdonságot is kitalálni, de mindezt úgy, hogy minden géposztály és a nézők számára is megfeleljeek a jól ismert gyorsasági szakaszok. Az 56. Mecsek Rallye-n idén összesen 161 kilométernyi pályán, 12 gyorsasági szakaszon méri össze tudását az EB és az ORB mezőnye. Mivel az EB szabályzata egy pályán maximum kétszeri áthaladást engedélyez, így a pénteki és szombati versenynapokon három-három különböző szakasz várja a versenyzőket, melyeket két-két alkalommal teljesítenek.

Idén is lesznek a rajongók számára FanZone-ok. Pénteken a kisvaszari elágazásban, illetve Hosszúheténynél, az egysoros kitérő lassítónál találhatók ezek a nézői pontok. Szombaton az orfűi strandparkolónál lesz az egyik FanZone-pont, a másik Remeterétnél, amely a hegyi pályáról, a Ranga László úton közelíthető meg. Az autókat természetesen nemcsak a versenypályák mellett van módjuk megcsodálni az érdeklődőknek, hanem két alkalommal testközelből is láthatják őket a Széchenyi téren a klasszikus rajt- és célceremónia keretében.

A versenykiírás a különböző kategóriákat rövidítéssel jelöli, melyek a következők:

EHRC: historic Európa-bajnokság

CEZ: közép-európai kupa

HIST OB: magyar historic bajnokság

Rally1 ORB: magyar ralibajnokság I. osztály – modern autók, melyek megfelelnek az aktuálisan alkalmazott szabályoknak

Rally1 ORC: magyar bajnokság – lejárt homologizációjú autók

ORB2, ORB3: utánpótlásmezőny

Az eredményeket élőben követni legegyszerűbben a Hauser results weboldalon lehet.