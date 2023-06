Újra belevág az Európa-bajnoki selejtezők kihívásainak a magyar labdarúgó-válogatott is, amelynek keretében ott van a Pécsen nevelkedő Csoboth Kevin is, aki az Újpestben mutatott teljesítményével hívta fel magára Marco Rossi szövetségi kapitány figyelmét. Sőt, a legutóbbi összetartáson már be is mutatkozhatott a nemzeti tizenegyben.

Most Montenegró vár a mieinkre a G-csoportban, hogy szombaton 18 órás kezdéssel megütközzenek egymással a pontokért. Mint ismert, a mieink Bulgária ellen sikeresen kezdték a kvalifikációs sorozatot, hiszen Vécsei, Szoboszlai és Ádám Martin találataival már az első félidőben lerendezték a mérkőzés végkimenetelét. Így az egy mérkőzéssel többet játszó Szerbia mögött a második helyen áll csoportjában a magyar gárda. A baranyai sportoló akkor a 73. percben váltotta Sallai Rolandot.

A montenegróiak szintén a bolgárok elleni sikerrel kezdtek, de aztán Szerbia ellen vereséget szenvedtek, így lépéshátrányban vannak Csobothékkal szemben. Egy jó teljesítménnyel ezt kell megőriznie a mieinknek, majd kedden Litvánia ellen hasonlóan folytatni.

A G-csoport állása: 1. Szerbia (2 mérkőzés) 6 pont, 3. 2. Magyarország (1 m.) 3, 3. Montenegró (2 m.) 3, 4. Litvánia (1 m.) 0, 5. Bulgária (2 m.) 0.