Kicsivel több mint egy hónapja még arról számolhattunk be portálunkon, hogy a PVTC kiválósága, Bartha Panna egy hét leforgása alatt Szerbiában és Horvátországban is ütőt ragadt, igaz, hasfalhúzódása igencsak megnehezítette a dolgát.

A szerb torna első fordulójában komoly fájdalmai voltak április közepén, de mindenképp bevetette magát, ugyanis elakarta kerülni a büntetést. Így tehát a 22 éves török Küng Leonie könnyedén továbbjutott (6:2, 6:2). Hasonló okok miatt vállalta a horvát próbatételt is, de ott még az első kört sikerrel vette (6:2, 6:7, 10–2). A következő meccsen az esőszünet is közbeszólt, amire talán égi jelként is tekinthetett, ugyanis Bartha a sérülése miatt már nem tért vissza a pályára.

Azóta túl van az írásbeli érettségin, de még a szóbeli várat magára. Mindenesetre addig még Szlovéniában teszi le a névjegyét, Kočevje városában, egy tizenötezer dolláros versenyen.

– Tegnap érkeztünk meg a megmérettetésre, de az egész nap esett az eső, sőt, még ma reggel is. Így a kvalifikációt sem fejezték be, a főtábla emiatt pedig csak holnap indul – nyilatkozta portálunknak Bartha Panna. – A sorsolás „szuper”, hiszen a harmadik kiemeltet kaptam. Nagyjából két hete kezdtem teniszezni, de folyamatosan kondiztam és futottam, úgyhogy szerintem egész jó állapotban várhatom a versenyt.

A pécsi lány egyéniben a harmadik helyen kiemelt, a WTA-ranglista 707. helyezettjével mérkőzik meg. A tervek szerint Hrdinkova Denise ellen szerdán 10 órától léphet pályára, párosban pedig majd Urbanova Lucie oldalán bizonyíthat Ignatjeva Margarita és Ozerova Anna ellen.