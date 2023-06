A fent említett belgyógyász, kardiológus, sportorvos 2015 januárja óta a Magyar Úszószövetség keretorvosa és a Magyar Kajak-kenu Szövetség sporttudományi csoportjának tagja. Ahogy egy interjú során közölte, a WADA biológiai útlevél hematológiai modulját 2009-ben vezették be, 2015-ben azonban változás történt. Addig ugyanis direkt módon ki kellett mutatni a sportoló szervezetéből a tiltott anyagot, vagy direkt módon kellett bizonyítani a tiltott módszert, ahhoz, hogy doppingolással lehessen vádolni a versenyzőt. 2015 óta, ha a biológiai útlevél – amely egy matematikai modell – gyanúsnak minősít egy mintát, akkor ez önmagában elég ahhoz, hogy doppingolással vádoljanak egy sportolót.

Továbbá mint kiderült, Kenderesi Tamás esetében több minta kezelésével kapcsolatban súlyos aggályok merültek fel, sőt – egyelőre ismeretlen okból – bizonyos érvényesen levett minták be sem kerültek a biológiai útlevelébe, ennek értelmében pedig az útlevelének adatai is hiányosak. Ráadásul a többek között Kenderesi Tamást is elmarasztaló döntés miatt már csak a Nemzetközi Sportdöntőbíróság, a CAS előtt lehet fellebbezni, ami – mint megjegyzik – rendkívül hosszú és költséges folyamat.

Szintén érdekes, hogy a vád alapjául szolgáló hat mintából négy 2017-es mint volt, egy 2021-es, és egy 2022-es. Utóbbit pedig kivették a vizsgálódásból a véradás miatt.