Nem túlzás kijelenteni, hogy a technikai sportok rajongói imádják Michelisz Norbertet, hiszen ezt újra és újra be is bizonyítják. Ezúttal a Hungaroringen fogadta egy nagyon lelkes csoport az újonnan induló sorozatot, a TCR World Tourt már 25 ponttal vezető baranyai pilótát, s együtt járták be a pályát. Erről a versenyző is megemlékezett közösségi portálján hozzátéve: „Az autóba sajnos nem fértek be mellém, de szeretném, ha tudnátok, hogy élesben is minden egyes körre viszlek majd magammal Titeket. Fejben, szívben, lélekben.”

A magyar futamok előtt ez még egy nagyon pozitív töltettel ruházhatja fel a versenyzőt, hogy legyűrje a nehezítést, hiszen a legutóbbi sikereket követően az ő autójába pakolnak súlyokat, hogy kiegyenlítsék a mezőnyt a szabályok szerint. Abban azonban biztosak lehetünk, egy pillanatra sem bánta meg múltheti ragyogását a pilóta, hiszen már az időmérő mindkét szakaszában uralta a mezőnyt, majd egy hibátlan rajt-cél győzelmet aratott. A fordított rajtrácsos futam elején így csak egy erős pontszerző helyben bízhatott, viszont Vallelungát elborította a káosz, amiből kiválóan jött ki márkatársa, Mikel Azcona segítségével. Talán ha kicsivel tovább tart a verseny, még a dobogó alsó fokát is megcsíphette volna, de a negyedik helynek is nagyon örülhetett. Így növelte előnyét az élen az összetettben.

Egy sikeres magyar szereplés azt jelenthetné, hogy nagyon nyugodtan mehet a nyári szünetre Michelisz, s továbbra is nagy reményekkel mehet majd a szezon második szakaszában a bajnoki címért. Kérdés, a Hyundai mennyire bírja majd el a plusz súlyokat, amikkel megpakolják.

Az időmérőt és a futamokat a tcr-series.tv weboldalon, vagy a TCR TV Youtube-csatornáján lehet megtekinteni.

A hétvége menetrendje

Szombat

Időmérő 10.55 (https://tcr-series.tv/live/98).

1. futam 17.05 (https://tcr-series.tv/live/97)

Vasárnap

2. futam 12.05 (https://tcr-series.tv/live/96).

Az összetett állása

1. Michelisz Norbert (magyar, Hyundai) 159 pont,

2. Y. Ehrlacher (francia, Lynk&Co) 134,

3. R. Huff (brit, Audi) 126,

4. M. Azcona (spanyol, Hyundai) 120,

5. T. Björk (svéd, Lynk&Co) 103,

6. N. Girolami (argentin, Honda) 97,

7. S. Urrutia (uruguayi, Lynk&Co) 95,

8. F. Vervisch (belga, Audi) 95,

9. J. Filippi (francia, Audi) 66,

10. T. Coronel (holland, Audi) 60,

11. Ma Csing Hua (kínai, Lynk&Co) 54,

12. K. Pauwels (belga, Audi) 52,

13. F. Fernandez (spanyol, Audi) 20,

14. M. Butti (olasz, Hyundai) 20,

15. K. Ceccon (olasz, Hyundai) 13,

16. S. Pussier (francia, Cupra) 10,

17. L. Brown (brit, Audi) 10,

18. I. Smith (brit, Audi) 10,

19. V. Davidovski (montenegrói, Audi) 9,

20. R. Fernadnez (spanyol, Audi) 6,

21. M. Vahtel (észt, Honda) 6,

22. D. Brokovics (szerb, Hyundai) 5,

23. B. Bargwanna (ausztrál, Peugeot) 4,

23. A. Comte (francia, Cupra) 4,

25. V. Andersson (svéd, Lynk&Co) 2,

26. N. Baldan (olasz, Hyundai) 1.