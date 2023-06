A PMFC kiválóan kezdte az évet, tizennyolc meccsen át veretlen volt, igaz, ezt a jó sorozatot kilenc döntetlennel színesítette meg. Valószínűleg senkit nem lep meg, hogy ebben az időszakban volt a csapat leghosszabbra nyúló győzelmi szériája is, azonban ez három egymás után megnyert meccset jelent. A Soroksárt, a Tiszakécskét és a később feljutásért rohanó Ajkát verte meg a bajnokság ezen szakaszában a gárda. A legjobb gólszerző Tóth-Gábor Kristóf volt ezeken a meccseken három találatig jutott egyszer duplázva. A tizenharmadik fordulóig – ez volt az Ajka elleni siker – már nyolcszor rezgette meg a hálót a házi gólkirály, s ezt jól árnyalja, hogy az idényt tizenhárommal zárta. Azaz a további 25 mérkőzésen ötöt tudott begyötörni. Ekkor egyébként még első volt a Pécs.

A tavasszal aztán jött a piros-feketék gyengébb időszaka, amikor már a támadónak sem igazán ment már, de a Kecskeméthez távozó, az előkészítésekben nagy szerepet vállaló Nikitscher sem volt már bevethető. Ezt tetézte, hogy Hadaró is decemberben lépett pályára utoljára, hiszen visszahívta a Kecskemét a téli szünetben, s Szeles márciusban megsérült. Persze nem lehet csak ezekre a tényekre levezetni a csapat teljesítményének visszaesését. Többek közt már Harsányitól sem jöttek úgy a találatok, sőt, nehezebben is kerültek helyzetben a pécsiek.

A 13. forduló környékén ért a csúcsra a Szentlőrinc is, amely olyan mérkőzésekre tekinthet vissza büszkén, mint az MTK elleni 3–3, vagy épp a későbbi bajnok Diósgyőr legyőzése. Azonban ott is voltak olyan meghatározó játékosok, akikre nem számíthattak a folytatásban. Az akkor a házi góllövőlistát vezető, s például a DVTK ellen már a 3. percben büntetőt kiharcoló, s értékesítő Szabó Máté Pécsre igazolt, a háromgólos, s a pálya tengelyében remekül takarító Németh Erik is Soroksáron folytatta. Két ilyen labdarúgót nem egyszerű pótolni, ráadásul a helyükre érkezők meg is sérültek. Az idény feléhez érkezve kezdett el rezegni a lőrincieknél a léc, s mint az az osztályozón kiderült, le is verte végül a csapat, pedig a reményt végig megtartotta.