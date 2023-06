Négynapos maratoni versenyen, a ritmikus gimnasztika diákolimpia országos döntőjén bizonyíthattak a tehetségek a közelmúltban Törökbálinton.

A megmérettetésen a Pécsi Ritmikus Gimnasztika Egyesület huszonhat versenyzője vett részt, de szinte az összes hazai sportklub képviseltette magát, sőt, helyenként egy-egy kategóriában 20-40 sportoló is elindult.

– A négy nap alatt a lányok kiegyensúlyozottan versenyeztek, több meglepetés is született – nyilatkozta portálunknak az egyik felkészítő edző, Hesz Dominika. – A váratlan sikerek is jelzik, hogy jó úton haladunk az utánpótlás nevelés terén. A siker mellett nagyon fontos, hogy jó kedvvel, szívesen jöjjenek az edzésekre. Ha pedig valaki többet szeretne, akár válogatottságról álmodik, annak minden lehetőséget megadunk, hogy elérje a terveit.

Minden kategóriában az első nyolc helyezett kapott érmet, így húsz Pécsi RGSE-s tornász térhetett haza éremmel a nyakában. Összességében tehát 5 arany, 5 ezüst és 7 bronzérmes dobogós helyezést szerzett az egyesület, amellyel messze a legeredményesebb baranyai klubként végzett a pécsi.

– Ez a verseny számunkra igazából felkészülés volt a jövő hétvégén megrendezésre kerülő országos bajnokságra, melyre egyesületünk 26 versenyzője kvalifikálta magát kisgyermek, gyermek és serdülő kategóriákban, zömében I osztályban – mesélte Hesz. – Az év egyik legnehezebb próbatétele lesz ez, hiszen valamennyi nagy budapesti egyesület képviselteti majd magát, azaz a legjobbakkal kell majd megvívnunk a helyezésekért. Ráadásul a serdülők, a 2011-ben születettek számára egy fontos állomás a leendő junior válogatott keretbe való bejutás szempontjából. Jelenleg három Pécsi RGSE-s versenyzőnek van esélye a 2024-25-ös junior válogatottságra, és mi mindent megteszünk azért, hogy ez valósággá váljon.

A jó eredményekhez az is kellett, hogy a közelmúltban a XXII. Pécs kupán is remekeltek a kiválóságok, ahova Lettországból, Litvániából, Máltáról, Németországból, de még Moldovából is érkeztek versenyzők. A szerenkénti versenyekben akkor 13 arany, 11 ezüst és 11 bronzérmet szerzett a házigazda. Ráadásul külföldiek közül az ukránok, moldávok, románok voltak a legjobbak, de a tajvani tornászok is meglepően magas színvonalú gyakorlatokat mutattak be, októberben pedig jön a folytatás.