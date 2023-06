Hatan távoztak a Kozármisleny SE NB I. B.-ben második helyen záró, s így az élvonalba jutó csapatától különböző okok miatt. Amrein-Szemmelrock Dóra, Dézsi Fanni, Fledrich Dorina, Kaáli-Nagy Villő, Leitner Dorina és Pusztai-Hosszu Boglárka sem az együttessel kezdi majd a felkészülést, így körül kellett néznie a piacon a klub vezetésének.

– Az elmúlt hetekben zajlott a csapat megerősítése – árulta el nekünk Kovács Tamás, az egyesület elnöke. – A bejelentésekkel pár nap múlva jövünk. Egyébként gyakorlatilag ugyan az a feladatunk, mint az NB I. B-re készülve.

A nyár ugyan meccsek szempontjából csendes, de a háttérben ilyenkor is lázas munka zajlik, főleg, ha csak a bajnokság utolsó fordulójában derül ki, hol indulhat a következő idényben a gárda.

– A nyári program megtervezésén is túl vagyunk már. Július 12-én kezdi majd a csapat a felkészülést, lesz egy egyhetes edzőtábor és öt mérkőzés. A Siófokkal, a Kisvárdával, a Szombathellyel és a NEKA-val fogunk játszani, utóbbival kétszer. Azért nem tudtunk több élvonalbeli csapattal lekötni találkozót, mert május 20. után gyakorlatilag az összes NB I.-es klub edzőmeccsei le voltak kötve. Mi viszont akkor mi nem tudtuk, hol fogunk indulni, nem tudtunk egyezkedni. Ez problémát jelentett a játékospiacon való szerepvállalásunkban is, mert az említett dátum után már nincsen az első osztályban is meghatározónak minősülő játékos szabadon – folytatta.

Persze ez nem azt jelenti, hogy nem tudta pótolni távozóit a csapat.

– Tartjuk magunkat ahhoz, hogy fiatalokat, ambiciózus játékosokat keresünk, olyanokat, akikne van helyi kötődése. Igyekszünk elkerülni a külföldi játékosok megkeresését még ha lehetőségünk ebben az osztályban már lenne is rá. Egyelőre ezt nem tartjuk lét kérdésnek – tette hozzá, majd nevetve megjegyezte: – Stine Oftedal tehát nem érkezik. Szerettük volna, azt megbeszéltük vele, hogy levezetni ide jöjjön jövőre. Persze nem. Azoknak akarjuk megadni a sanszot, akik kiharcolták a feljutást. Sajnáljuk a sok sérülést, bízom benne, hogy felépülnek majd, és megmutathatják az NB I.-ben is a tudásukat.

Szeptember első hétvégéjén indul majd a bajnokság, aminek menetét július 6-án sorsolja majd a szövetség, utána egyeztetnek majd az együttesek a pontos időpontról.