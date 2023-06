Az elég nyilvánvalónak tűnik a tavalyi idényt követően, hogy a csapatnak a tűzerő növelésére lesz a legnagyobb szüksége, hiszen védekezése egyben volt. Mindössze 31 kapott góllal zárták az idényt, ez pedig a legkevesebb volt, A bajnok DVTK hálóját például öttel többször rezgették meg az ellenfelek. Az is jól mutatja a hátsó stabilitást, hogy az MTK egyszer talált csak be a Pécsnek, igaz a Diósgyőr hatszor is. Arra egyébként egyetlen csapat sem volt képes a miskolciakon kívül, hogy háromszor is bevegye Helesfay kapuját. A másik oldalon nem sziporkázott már ennyire a Pécs, 38 találatával a 16. volt a húszcsapatos mezőnyben, s a Tiszakécske is épp ennyit szerzett. Érdekesség, hogy hatot ebből a PMFC épp a DVTK-nak lőtt.

Az edzőmérkőzések programját, s az ellenfelek sorát később hirdeti ki az egyesület.

A Kozármislenynél egy kicsit később kezdenek a hosszúra nyúlt szezon miatt, így ott 26-án tartják az első közös foglalkozást.