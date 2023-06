Ahogyan az elmúlt idényekben is tette, építkezik tovább és fejlődik az NKA Pécs, amelynek férfikosárlabda-csapata a Zöld-csoportból felkerülve három év alatt teljesítette a Pirosból is a feljutást.

Az élvonalra természetesen a játékoskereten is erősítenie kell majd az együttesnek, de egyelőre még a tartó oszlopokat bővítette ki az Akadémia. Ivica Mavrenski vezetőedző és segédje, Sértő Ádám maradnak a következő szezonra is, de melléjük érkezik most Goran Tadic, aki a Partizan Belgrádnál lépkedett végig eddig a ranglétrán.

Az újonnan csatlakozó asszisztens edző az elmúlt három évben a belgrádi BC Dynamic csapatát irányította vezetőedzőként, korábban közel másfél évtizeden át dolgozott a Partizan Belgrádnál. Volt az U12-es, U14-es, U16-os, U17-es és az U19-es együttes trénere is, így nem lesz számára új feladat a fiatalok fejlesztése, illetve a plafonjuk elérése. Emellett Dusko Vujosevic mellett is dolgozott három éven át, mint másodedző, így ez a szerepkör sem lesz számára ismeretlent, ebben a minőségében nagyon értékes nemzetközi tapasztalatokat szerzett az Euroligában, az Európa Kupában és az ABA-ligában is.

Mavrenski immár a tizenkettedik szezonjára készülhet a Rátgéber László által irányított akadémia kötelékében, de ez lesz az első olyan idénye, amely során a legmagasabb osztályban irányíthatja az NKA Pécs együttesét. Korábban a döntőben legyőzött városi rivális PVSK-t már irányította a legmagasabb szinten.

Az Akadémia ígérete, hogy hamarosan, a tárgyalások lezárásakor az érkezők neveivel is jelentkezik majd.