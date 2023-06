A Mohács labdarúgócsapata veretlenül megnyerte az idei megye egyes bajnokságot, ami már önmagában elismerésre méltó, de Kvanduk János legénysége nem elégedett meg ennyivel: osztályozós ellenfelénél, a Dunaharaszti MTK együttesénél is jobbnak bizonyult a baranyai bajnok, így a következő idényben az NB III.-ban vitézkedhet.

A 2022/23-as idényben nem talált legyőzőre a Mohács az AutóCity Volkswagen Baranya Megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban, így veretlenül megnyerte a sorozatot, de sikeres osztályozó az, ami igazán megkoronázta ezt a parádés idényt.

Egy héttel korábban a pesti bajnokság második helyezettje, a Dunaharaszti bizonyította Mohácson, hogy komolyan gondolja az osztálylépést. Igaz, Izsák és Vég távoli bombájánál a kapus is tehetetlen volt, a mohácsi védelmet pedig nem lehetett feltörni. Így nem is csoda, hogy egy hasonlóan izgalmas, taktikai harcokkal teli összecsapásra számított mindenki a visszavágón. Pláne úgy, hogy a pesti bajnokságban az idei idényben a Dunaharszti MTK kapta hazai környezetben a legkevesebb találatot (12), plusz a harminchét szerzett góllal is lehet büszkélkedni. Az pedig már csak hab a tortán, hogy nem talált legyőzőre. Igaz, a Mohács sem kapott ki az idei szezonban vendégként, sőt, csupán két alkalommal kapitulált.