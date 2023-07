Keményen gyűrte egymást a tavaly még azonos bajnokságban, a labdarúgó NB II.-ben szereplő PMFC és a Szentlőrinc. A pécsieknél ezúttal Miklós Péter kezdett, aki a fiatal szabálynak is megfelel, s szépen szűrte a jobb oldalon az ellenfelek támadásait, többször is keményen odalépett Rétyinek, akinek egyszer sikerült beültetnie a hintába, abból viszont gólt is szerzett. Bal külsővel lőtt a kapuba éles szögből Helesfay mellett. Ezzel szemben Szabó Máté távoli próbálkozásán, illetve Gera szabadrúgást követő akrobatikus lövésén kívül nem igen volt lehetősége a Pécsnek a harmadosztályra készülő riválissal szemben. Az első próbálkozást Nagy védte, míg a másodiknál a keresztlécen csattant a labda.

A második játékrészben aztán szép lassan megérkeztek mindkét alakulatba a fiatalabb játékosok, ez pedig a Pécsnek kedvezett, hiszen meg tudta fordítani a hajrában a mérkőzést. Előbb Bukovics talált be a kapus lábai közt, majd Varga balról érkező beadására érkezett pár percre rá Orbán, aki jobb belsővel a rövidbe bombázott. Hozzá kell tenni, előtte kétszer Havas a gólvonalról mentette a pécsiek próbálkozását.

PMFC–Szentlőrinc 2–1 (0–1)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés. Pécs, Id. Dárdai Pál Utánpótlás Edzőközpont, 100 néző.

PMFC: Helesfay (Varasdi, 70.) – Miklós (Svedyuk, 46.), Rácz (Takács, 70.), Pejovics, Majnovics (Varga, 70.) – Szeles (Bachesz, 70.), Terbe (Demeter, 70.) – Szabó (Bukovics, 46.), Gyurkits (Kártik, 70.), Harsányi (Vas, 70.) – Gera (Orbán, 70.). Vezetőedző: Weitner Ádám.

Szentlőrinc: Nagy Sz. – Soiic, Havas, Tamás, Németh M. – Medgyesi, Hleba, Kesztyűs M. – Grabant, Novák Zs., Rétyi. Csereként beállt: Perczel, Paunovic, Keresztes B., Mijaliovic, Ulrich, Szabó Z., Major, Kiss-Szemán, Papp G. Vezetőedző: Pichler Gábor.

Gsz.: Bukovics (79.), Orbán (82.) ill. Rétyi (36.)