A piros-feketéknél erre a szezonra meg kellett nyomniuk a reset gombot, s szinte a meglévő alapokra új csapatot felhúzni. Az eddigi igazolásokból azonban az jól leszűrhető, nem csak tagjai szeretnének lenni a ligának, hanem a bajnoki címért is harcolni akarnak. A másodosztályú keretet sikerült úgy kiegészíteni, hogy ez reális cél is lehet az együttes számára. Ugyan a sérülések, illetve egyéb kiszámíthatatlan körülmények sok mindent befolyásolhatnak, de úgy gondoljuk, a szezon végén dobogón lesznek a piros-feketék. Sőt, egyelőre a legtöbb csapat célkeresztjében épp Pichler Gábor alakulata lehet, hiszen a címvédő Iváncsa mellett is jó eséllyel indulnak az NB II.-ért, mondhatni rajtuk keresztül vezet az út a másodosztályba.