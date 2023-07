Miután bejelentette a Kozármisleny, hogy Somogyi Máté nem folytatja az NB II.-es csapatnál, hanem a harmadosztályba, a Mohácshoz szerződik, lehetett sejteni, hogy csak idő kérdése, mikor jelenti be a csak „Gigiként” emlegetett hálóőr helyettesét a klub. Az egyesület a napokban közölte is, hogy az MTK 18 éves tehetsége, Csenterics Adrián a két együttes között megszülető kooperációs szerződés értelmében játszhat a baranyai kék-fehéreknél is.

A másodosztály nem ismeretlen a fiatal kapus számára, tavaly négyszer állt az akkor még NB II.-es MTK kapujában.

– Ez a lehetőség nagyban segíti a fejlődésemet minden szempontból – jelentette ki. – Már az első nap egy kifejezetten támogató, befogadó közeg fogadott, aminek nagyon örülök. Célom, hogy minél több meccset játszva, egyre jobb teljesítménnyel segítsem a csapatot a közös célok elérése érdekében.