Nem lesz elég egy fél jó idény Tóth-Gábortól

A tavaly őszi sikereket meghatározta, hogy Tóth-Gábor Kristóf nagyon termékenyen rajtolt el pécsi mezben, s Harsányi István is ebben az időszakban hozta leggólerősebb formáját. A két támadó azonban a tavaszra szinte eltűnt. Tóth-Gábor ugyan legtöbbször megkapta a lehetőséget, már alig-alig talált a kapuba, Harsányi pedig egy idő után a kezdőből is kikerült. Ebben az idényben már nem fog beleférni, hogy az ő esetükben ilyen felemás legyen a kép.

Talán épp ebben segíthet Hornyák Marcell érkezése, de nála is kérdéses, hogy sérülései után milyen mértékben tudja átvenni a terheket.

Emellett akár Szabó Mátét is kiemelhetjük, aki 5 gólt szerzett ősszel még a Szentlőrinc színeiben, azonban a pécsi beilleszkedése során nem találta a góllövő cipőjét, s a tavasszal már csak kettővel növelte NB II.-es találatainak számát. Nekik mindannyiuknak a legjobb arcukat kell majd mutatniuk, hogy ne csak a védők kiváló munkáján múljon, tud-e pontot szerezni a gárda a fordulók során.