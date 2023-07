A HR-Rent Kozármisleny labdarúgócsapatánál évről évre megmutatják, hogy attól, mert az NB II.-ben szerepel a klub, a körítést még megpróbálhatja a legközelebb vinni a legnagyobb bajnokságok mintájához. Most is egy olyan egyedülálló kis videóval leplezte le az együttes idegenbeli szerelését, amelyet talán még a Manchester City-nél is megirigyelnének.