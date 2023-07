Ezúttal sem voltak hajlandóak érek nélkül hazajönni a PVSK atlétái versenyükről. A fővárosban rendezett Magyar Szuper Liga 3. fordulójában Plisz Balázs és Fritz László is begyűjtött egy-egy medált.

Plisz a 400 méteres síkfutásban mérette meg magát, s nem csak a saját határait törte át, de felrohant a dobogó legfelső fokára is. Fritznek két számban kellett bizonyítania, a 800 méter nem sikerült annyira jól számára, még ha idei legjobb idejét futotta is, de az 1500-on a harmadik helyen futott be. A hosszabb távon Valler Tamás is elindult, aki ezúttal a 6. helyre futott be.

A fiúk mellett a női rúdugró reménység, Garamvölgyi Petra is ott volt a versenyen, azonban mindhárom kísérlete sikertelen volt 3.70-es magasságon, így számára véget is ért a megmérettetés.

– Újabb egyéni csúccsal, 48.71 másodperccel nyerte a 400 méteres síkfutást Plisz Balázs – értékelt Freier Balázs szakosztályvezető. – Egyenletes, jó ritmusban futva már 200 méter után befogta ellenfelei pályaelőnyét, és a végén is maradt ereje savasodás nélkül befejezni a távot. Ezzel a futással tovább nőttek az esélyei az U20-as Európa-bajnokságon való indulásra, a 4x400 méteres váltóban. Fritz László is egyéni csúcsot futott 1500 méteren, 3 perc 55.24 másodperccel, és ezzel a 3. helyen ért a célba. Valler Tamás kisebb betegséggel küszködve a 6. lett ugyanezen a távon.

A következő hétvégén a magyar utánpótlás liga 3. fordulójában bizonyíthatnak majd az ifjú atléták, s augusztus 7-10. között rendezik Jeruzsálemben az U20-as Európa-bajnokságot. A szezon október közepéig tart majd el. A Szuper Liga döntője szeptember elején lesz majd szintén a fővárosban, s azzal együtt rendezik a 4x100-as és 4x400-as ob-t is.

A PVSK eredményei

Férfi 400 méter síkfutás: 1. Plisz Balázs (48.71, egyéni csúcs).

Férfi 800 méter síkfutás: 12. Fritz László (1:58.24, szezon csúcs).

Férfi 1500 méter síkfutás: 3. Fritz László (3:55.24, egyéni csúcs), 6. Valler Tamás (4:04.35).