Igazi örömhír érte az NKA Universitas PEAC női kosárlabdacsapatának 18 esztendős játékosát, Olawuyi Adeniket, aki tavaly mutatkozott be a felnőttek között, ugyanis a nyár során meghívást kapott hazája, Nigéria felnőtt válogatottjába.

A fiatal kosárlabdázó a szezon második felében több alkalommal is megkapta a bizalmat Jovan Gorec vezetőedzőtől, játékával pedig bizonyította, hogy a jövőben kulcsszerepe lehet a pécsi együttesben. Sőt, a nehezebb mérkőzéseken a drukkerek már az ő pályára lépésében bíztak, ez is jól mutatja, hogy bíznak a fiatal tehetségben. A 2022/23-as magyar bajnokság alapszakaszában 12 meccse volt, 9,3 perces átlaggal, ami alatt 2,8 pont és 3,3 lepattanó fűződött a nevéhez. Így nem is csoda, hogy a klub meghosszabbította szerződését, ráadásul a nemzeti válogatottjának érdeklődését is felkeltette.

Nigéria címvédőként készül a július 28-án kezdődő kontinensviadalra, a 2023-as női Afrobasket eseményére, amelynek, Ruanda fővárosa, Kigali ad otthont. A bő válogatott keretbe kapott meghívást a Nemzeti Kosárlabda Akadémiáról felnőtt csapatához kerülő Olawuyi Adenike, amely jelenleg is a nigériai fővárosban, Abujában edzőtáborozik július közepétől.

– Az egyik álmom az volt, hogy a hazám színeiben játszhassak, és nagyon örülök, hogy eljutottam ehhez a mérföldkőhöz – nyilatkozta lapunknak Olawuyi Adenike, aki már 13 éves kora óta él Pécsen. – Remélem, hogy a végső listán is szerepelhetek majd, ennek érdekében pedig mindent megfogok tenni. Az itteni játékosok többségét nem ismerem, még nem játszottam velük, de mindenki nagyon barátságos és kedves. Természetesen a szüleim is nagyon boldogok voltak, amikor megtudták a hírt. Azt hiszem, hogy mindenem megvan ahhoz, hogy felkerüljek a végső listára.