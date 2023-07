Tavaly alázatos, kemény munkájával elérte a Kozármisleny, hogy idén az NB I.-ben szerepelhessen, de a klubnál senki nem szeretné, ha ez csak egy egyéves kaland lenne számukra. Ugyan a szezonnyitó sajtótájékoztatón nem határozták meg kötelező célként a bennmaradást, fel akarják rúgni az esélyeket.

– Az előző szezont úgy kezdtük el, hogy nem volt elvárás a feljutás, ezért a 2023/2024-s idényt erre felépítve, nem cél a csapat felé, hogy bennmaradjon az NB I.-ben, hiszen tudjuk óriási a különbség a két osztály között – kezdte Kovács Tamás, a Kozármisleny KA elnöke. – Azonban ha így mennénk neki a bajnokságnak, rögtön aláírnánk, hogy mi vagyunk a kiesők. Ezt nem szeretnénk megtenni! A szakmai stábbal és a játékosokkal azt tűztük ki magunk elé, hogy felrúgjuk ezt az elvet, és el akarjuk érni, hogy a a Kozármisleny az élvonal tagja maradjon. Tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon nehéz utunk lesz, de hiszek a mellettem és velem szemben ülő stábtagokban és kézilabdázókban!

Öt érkezőt mutatott be ezzel egy időben a klub. Zsemberi Zóra Békéscsabáról, Imrei Nóra a Vasastól, Hadnagy Fanni az Eszterházy SC-től érkezik NB I.-es rutinnal. A sajátnevelésű Bánfai Virág Budaörsről, Kecskés Noémi Dunaújvárosból tér vissza az együtteshez.

– A bajnokság egészét nézve, ez a csapat megérdemelte, hogy osztályt váltson – jelentette ki Gyulay László vezetőedző. – Az NB I. B. élmezőnye és az élvonal alsóbb régiói között minimális különbségek vannak. Nyilván a tavalyi szezonban is láttuk, hogy voltak kiemelkedő csapatok, de ezért nem kell változtatnunk az eddig végzett munkánkon. Nagyszerű stábtagokból épül fel a csapatunk, akik eddig is száz százalékot nyújtottak. Eleinte a főbb célunk, hogy felvegyük a ritmust, de a ránk jellemző alkalmazkodási készséggel ez gyorsan megtörténhet. Bár csapatként szüzek leszünk ebben a bajnokságban, de vannak tapasztalt játékosaink, akik felkészíthetik a fiatalabbakat. Nyomás nélkül dolgozhatunk, a legfontosabb az lesz, hogy fejlődjünk, és ez mérhető legyen a játékban. Ha jól dolgozunk, az pontokban is meg fog mutatkozni. Maximálisan bízunk a csajokban, hogy partnerek lesznek a kemény munkában.

A felkészülés programja: Érd–Kozármisleny (07. 28.), Kisvárda–Kozármisleny (08. 05.), NEKA–Kozármisleny (08. 12.), Kozármisleny–Szombathely (08. 18.), Kozármisleny–RK Dugo Szelo (horvát, 08. 26.).