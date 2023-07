Lehúzta a rolót

Nem volt egyszerű dolgunk az őszi idény után a kapus kiválasztásakor, ugyanis jó páran tettek azért, hogy kiérdemeljék helyüket a legjobbak között. Akkor a bólyi Dósa Tamásra esett a választásunk, aki a rangadókon bravúrt bravúrra halmozott, így nagy szerepet játszott a csapat kiváló szereplésében. Az egész évet figyelembe véve viszont nálunk Farkas Máté nyújtotta a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt. Na meg a hat kapott találat igencsak kilóg a mutatókat látva, ebben pedig a mohácsi hálóőr oroszlánrészt vállalt.

Segítettek a bajban

A bajnokcsapatból ezúttal is kihagyhatatlan volt Károly Viktor és Ignácz Olivér, aki az elmúlt napokban távozott. Előbbi huszonöt meccsen segítette társait, ebből huszonnégy alkalommal kezdőként. Közel tökéletesen végezte munkáját, ráadásul egyszer bevette a Sellye és a Nagykozár kapuját is. A 22 esztendős Ignácz Olivér, aki az idény során többször is helyet kapott a megye válogatottjában, három szezon után elhagyta a Duna-parti együttest. A szurkolók a szívükbe zárhatták a játékost, ugyanis minden alkalommal lehetett rá számítani. Szintén maradt a legjobbak között egy pécsváradi védő, viszont Ladányi Viktor helyett Németh Adrián került be. A 28 éves spíler kétszer volt eredményes, de ami ennél is fontosabb az ő szempontjából, hogy a szélen ügyesen kivette a játékból a villámléptű, technikás ellenfeleket, így sokat köszönhetnek neki a klubnál.

Karmesterek a javából

Ebben az osztályban, ha a vezetőedzőknek van egy olyan középpályásuk, akire nyugodt szívvel támaszkodhatnak, és tudása alapján akár a magasabb osztályban is megállná a helyét, akkor azzal akár meccseket lehet nyerni. A Mohács színeiben szereplő Müllerlei Szabolcs a tavaszi idényben is megbízható teljesítménnyel rukkolt elő, nem is csoda, hogy gyakran számított rá Kvanduk János. A PTE-PEAC II. több esélyesebbnek számító gárdát is maga mögött hagyott a tabellán, köszönhetően többek között Molnár Csongor remeklésének. Amit pedig külön érdemes kiemelni, hogy a 20 éves tehetség minden sorozatot figyelembe véve a 2022/23-as idényben 65 mérkőzésen szerepelt. A PMFC csapatát is megjáró Takács Ákos bombaformában futballozott a tavasz során Pécsváradon. Edzője többször a legjobbak közé sorolta őt mezőnymunkájának köszönhetően csakúgy, mint csapattársát, Bálint Gergőt, aki ősszel még a Villányban okozott fejtörést az ellenfeleknek.

Érzik a kaput

Egy pillanatig sem volt kérdés, hogy az osztály gólkirálya, Tóth Adrián helyet kap az év válogatottjában. Huszonhat gólig jutott, s ezzel bizonyította, hogy jó az öreg a háznál. Hasonlóképp vélekedhetnek Péter Józsefről, aki Mohácson gyakorlatilag minden helyzetből betalált. A következő idényben már trénerként tevékenykedik. A kíméletlen mesterlövészek közé tartozik Rácz Erin is, akinek nagyon jót tett a váltás, ugyanis ilyen eredményes szezonja még nem volt korábban (19 találat).