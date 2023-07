Már nem az élvonalban szerepel majd a PINKK Pécsi 424 női kosárlabdacsapata, így nem meglepő, hogy a tehetséges sportolók elvándorolnak a pécsi klubtól, s máshol próbálnak meg újabb lépcsőfokot megtenni. Most az is biztossá vált, hogy a 2002-es születésű Vincze Nikolett a VBW CEKK Cegléd gárdájánál folytatja.

„Vincze Niki az utóbbi években a PINKK játékosaként volt ellenfelünk és fiatal kora ellenére már tapasztalt játékosnak számít – áll a klub közleményében. – Nagyon fiatalon, még 2017. szeptemberében mutatkozott be a felnőtt első osztályban, akkor még a Szekszárd játékosaként. Onnan vezetett útja Pécsre, most pedig Ceglédre, ahol több ismerőssel is újra együtt kosarazhat. Az utánpótlás években ugyanis nagyon sokat játszott együtt Viszmeg Mírával, majd később a PINKK-ben és jelenleg az U21-es 3×3-as válogatottban pedig Horváth Bogival.”

Az előző alapszakaszban mind a 21 alkalommal kezdőként lépett pályára, amikor bevethető volt. Ezek alatt 206 pontot dobott, ami 9.8-as meccsátlagnak felel meg. Emellett 2.4 lepattanót és 1 gólpasszt átlagolt 7.7-es VAL-lal.