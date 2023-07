Bejelentette a Szentlőrinc SE, hogy kölcsönvette az NB III. következő idényére a PMFC-től Miklós Pétert, aki a védelem jobb oldalán és közepén is bevethető. A pécsi nevelésű tehetség tavaly az idény felénél kapott profi szerződést a pécsi klubnál, s a mostani felkészülés során is többször pályán volt, például a Lőrinc elleni összecsapáson is jó benyomásokat hagyhatott a szurkolókban. Egyébként a másodosztályban is bemutatkozott az előző szezon végén a Dorog ellen. Mostantól azonban a másik piros-fekete klub sikereiért harcol majd.

– Nagyon örülök a szentlőrinci lehetőségnek, mert úgy érzem, minden adott ahhoz, hogy itt tovább fejlődjek – nyilatkozta a 17 éves tehetség bemutatásában. – Ehhez az kell, hogy minél több időt a pályán töltsek, remélem, a teljesítményemmel elnyerem a szakmai stáb bizalmát. Szeretnék a szezon során stabil csapattaggá válni az NB III.-as Szentlőrincben, aztán a következő idényben már jó lenne a második vonalban játszani!

Mindeközben a pécsi klubnál úgy döntöttek, hogy a tavaly a PEAC-nál kölcsönszereplő Varga Botonddal szerződést kötnek. A harmadosztályú együttesnél 26 mérkőzésen volt kezdő és hatszor csere, így kijelenthetjük, meghatározó szerep jutott neki. A piros-feketék épp ezért dönthettek most úgy, hogy megpróbálják biztosítani számára a következő lépcsőfokot, s az NB II.-es kerettel készülhet. A jobb oldali védő 2004-es születésű, 2017-ben Kozármislenyből igazolt Pécsre.

– Nagyon megtisztelő, hogy aláírhattam életem első profi szerződését a PMFC-nél. Hatalmas motivációt és örömöt jelent nekem, hogy számítanak rám – fogalmazott Varga Botond a pmfc.hu-nak. – Pécsi nevelésként igyekeztem mindig a legjobb teljesítményemet nyújtani, s úgy látszik, a befektettet munka és kitartás meghozta gyümölcsét. Az előttünk álló szezon során szeretnék minél több játéklehetőséghez jutni, mindamellett, hogy teljesítményemmel segítsem a csapatot az eredményes szereplésben.