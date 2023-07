Végre eljött a pillanat, hogy hazai környezetben láthatjuk a 2023/2024-es idényre kirajzolódó PMFC-t és HR-Rent Kozármislenyt, hiszen eddig mindkét baranyai gárda elutazott a tesztjeire. Ezúttal ráadásul egymás ellen mutatják meg az új igazolásokat, próbajátékosokat, tehetségeket. Így egészen biztos, hogy lesz mit nézni, még ha a játékosok nincsenek is csúcsformában.

A találkozó szombaton 10 órakor kezdődik az Idősebb Dárdai Pál Edzőközpontban. A Pécs azt is közzétette, hogy a büfé is üzemel majd a találkozó ideje alatt, s természetesen a találkozó ingyen megtekinthető.

Mindkét gárdának ez lesz a harmadik találkozója. A pécsiek eddig egyetlen gólt jegyeztek, a saját nevelésű Bukovics szerezte a Siófok ellen az első meccsen. Ezzel szemben a Kozármisleny nem fukarkodott a találatokkal. Majoson 5–2-re nyert, előtte Érden 3–3-at játszott. Remélhetőleg ezúttal is hasonlóan gólgazdag találkozónak lehetnek majd szemtanúi a rajongók, de már a várható játékból is komolyabb ízelítőt kaphatnak.

A piros-feketéknél az ifjakra, Vargára, Miklósra, Vasra, Bacheszre, Bukovicsra és Orbánra lesz érdemes kiemelten figyelni, illetve Fodorra és Pintérre, akik a Siófok ellen próbáztak a gárdában.

A Kozármislenynél a frissen igazolt Schuszter, Horváth és Rácz Balázs hívhatja fel magára a figyelmet, de Szalay, Csenterics, Dávid, Hegedűs és Nagy Máté is megtesz majd mindent egészen biztosan, hogy bizonyítson a szakmai stábnak. Ráadásul Hegedűsnek és Dávidnak szinte hazai pálya lesz az edzőközpont a PMFC-nél töltött időszakukat követően. Ami Nagy Mátét illeti, egész biztosan rendkívül motivált lesz, hogy meggyőzze Aczél Zoltánt, helye van ebben a keretben. A 17 éves labdarúgó Ausztriában a Red Bull Salzburg kötelékében kezdett el ismerkedni a sportággal, majd több osztrák csapat utánpótlásában is megfordult, sőt, a német Burg­hausennél is pallérozódott mielőtt 2022 augusztusában a Paks NB III.-as gárdájában kötött volna ki, s az első csapattal is többször edzhetett. A harmadosztályban 19 alkalommal volt kezdő s háromszor csere az atomvárosiaknál. Korából adódóan belefér a fiatalszabályba is, így újabb labdarúgót szerezhetnek a mislenyiek, aki több kívánalomnak is megfelel.