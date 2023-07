Eseménydúsan alakultak Szűcs Vilmos napjai, hiszen két nívós tornán is ütőt ragadhatott. Először jöhetett a Smrikva Bowl, ami a világ egyik legnagyobb presztízsű megmérettetésének számít a tízévesek körében. Idén öt kontinens több mint negyven országából érkeztek nevezések. Feltétele az indulásnak, hogy a korosztályos országos ranglistán ott kell lenni a legjobb háromban, plusz egy 7-8 perces videót kellett küldeni, ajánló-motivációs levelekkel együtt.

A próbatétel 64-es tábláról indult, a pécsi teniszező pedig a legjobb nyolc közé jutásnál esett ki a későbbi finalista ellen, akitől majdnem elcsent egy szettet is. Így is játszhatott bosnyák, horvát és lengyel versenyző ellen is. Párosban egy japán tehetséggel az oldalán léphetett pályára, ahol a 49 párból ugyancsak a nyolcaddöntő jelentette a végállomást.

Egyetlen percig sem vesztegette idejét, ugyanis a páros versenynapokon, amikor csak este játszottak tétmeccset, délelőttönként összejött 10-12 gyerek, és két órán keresztül egyéni és páros mérkőzéseket vívtak egymással.

A teljesítményre tehát nem lehetett panasz, főleg úgy, hogy 10 esztendős korában Carlos Alcaraz ezen a versenyen másodikként végzett. Ráadásul felejthetetlen élményeket szerzett a tapasztalatok mellett Szűcs Vilmos: gondolhatunk a Davidovich Fokinatól kapott pólóra vagy a nagy hagyománynak örvendő faültetésre. Továbbá érdekesség, hogy a verseny nagykövete lett minden induló gyerek, így a jövő évtől kezdve Simon István tanítványától is kérhetnek ajánlást a gyerekek, akik indulni szeretnének ezen a tornán.

Ezek után jöhetett a belgrádi kaland a Novak Tennis Centerben. A Ten-Pro Global Junior Tour állomásán 32-es tábláról indulva egy szerb és egy georgiai fiút győzött le, majd a negyeddöntőben egy görög teniszező következett. Jól állt a PVTC fiataljának szénája, szettlabdája is volt, de egy rosszul választott sportital hascsikarást okozott, így elvesztette a fókuszt. Az elvesztett szett és a hosszú WC-szünet után már nem volt visszaút, de így is becsülettel végigküzdötte az összecsapást.

Az ötödik helyért még pályára léphetett volna, de két napot kellett volna várni a folytatásra, így inkább a hazautazás mellett döntöttek.

Mint kiderült, a tesók sem ügyetlenek: Szűcs Péter ötödik lett az országos tenisz diákolimpián, Szűcs Réka pedig atletizál, egyéniben és csapatban is a megye legjobbja lett, országoson pedig a 140 induló közül tizennyolcadikként zárt. A legkisebb testvér még csak három és féléves, de szerencsére jó példák vannak előtte.