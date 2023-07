Nagyszerűen szerepeltek a PVSK sportolói a 128. atlétikai magyar bajnokságon.

Női rúdugrásban Garamvölgyi Petra szárnyalt, aki 400 centiméteres ugrásával a dobogó második fokára repült. Ezzel ő lett a tornán a Vasút legeredményesebb versenyzője.

A férfi 400 méteres síkfutásban Plisz Balázs indult, aki 48,95 másodperces idővel a nyolcadik helyen végzett.

Az 1500 méteres távon két PVSK-s sportoló is indult. Fritz László 3:55,50-el a kilencedik, míg Valler Tamás 3:59,85-tel a 15. helyen zárta az országos bajnokságot.

Lomb Ádám az 5000 méteres síkfutásban mérette meg magát, s remek eredményt ért el, a negyedik lett 14:29,86-os idejével.

Férfi súlylökésben is volt versenyzője a PVSK-nak, Varga Zsolt Csaba az ötödik helyet szerezte meg a 11 fős mezőnyben.

– Versenyzőinknek nagy élmény volt az új Atlétikai Centrumban a versenyzés, ahol augusztusban a világbajnokságot is rendezik – fogalmazott a klub honlapjának Freier Balázs, szakosztály vezető. – A pálya talaja - MONDO - is sokkal keményebb mint a magyar pályáké, egyúttal gyorsabb is. Ádám sokáig a 3. helyen futott és csak az utolsó métereken maradt le a dobogóról. Az időeredményeket nagyban befolyásolta a 30 celsius fokos hőség. Ádám így is idei legjobbját érte el a fantasztikus hangulatú sportcentrumban.