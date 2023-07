Megszívlelték a mondást: végy egy jó kapust

Nehéz lenne azt mondani, hogy Farkas Máté ne végezte volna el kiválóan a dolgát a baranyai bajnok kapujában, azonban a nyári játékosmozgásból kitűnik, egy másik irányba szeretne most elindulni a klub. Épp ezért érkezett a kötelékbe Somogyi Máté, akivel még stabilabbá válhat a vörösök hátsó alakzata. A PMFC-ből és a Kozármislenyből is jól ismert hálóőr a kék-fehérek hibátlanul nyert idényében is meghatározó szerephez jutott, s tavaly nyári szerencsétlen balesetét követően az NB II.-ben is szerepelhetett. Nagy tapasztalattal segítheti, irányíthatja majd a mohácsi hátsó sort a következő évben, amivel pontokat szerezhet a gárdának.