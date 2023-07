Nem repeshetnek az örömtől a Mohács labdarúgócsapatának szurkolói, ugyanis a klub vezetősége ezúttal három távozót jelentett be.

Igaz, hogy a drukkereket érte némi jó hír is az elmúlt időszakban. Gondolhatunk a sikeres felkészülési mérkőzésre a Paks II. vendégeként (1–2), de az érkezők között is vannak olyanok, akik képesek lehetnek magasabb szintre emelni az együttest. Encz Marcellt, Nagy Barnabást, Csernik Zsombort és Horog Ádámot az elsők között jelentették be. A villámléptű szélső, Rázsics Martin, valamint a sokak által jól ismert hálóőr, Somogyi Máté is a Duna-parti csapat sikereiért küzd majd a jövőben. Bohata Ádám és Barabás József is fontos elemei lesznek a keretnek, de a másodosztályt is megjárt, Szabó Dominik is sokat lendíthet a teljesítményen.

Így tehát valamivel könnyebb lehet megemészteni, hogy a 22 esztendős Ignácz Olivér, aki az idény során többször is helyet kapott a megye válogatottjában, három szezon után távozik. A sokak által kedvelt játékos Mohácson kezdte pályafutását, majd megfordult a PMFC és a Ferencváros utánpótláscsapataiban is.

Továbbá a télen visszatérő Dömötör Dominik is új kaland után néz, pedig kilenc bajnokin három gólt szerzett, ráadásul ebből csupán egyszer szerepelt kezdőként. Mint kiderült, az elmúlt idényben debütáló Magyar Levente is máshol folytatja. A 19 éves spíler az U19-es csapat oszlopos tagja volt, de a felnőtteknél is megkapta kétszer a bizalmat és egyszer be is talált.