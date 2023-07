Íme a klub közleménye:

A védelemben és a középpályán is bevethető játékosunk továbbra is a PMFC-ben folytatja pályafutását.

A következő szezonban is a PMFC-t erősíti Svedyuk Alex, akinek klubunk meghosszabbította június 30-án lejáró szerződését. 26 esztendős magyar állampolgárságú labdarúgónk 2021 nyarán érkezett Pécsre, azóta 31 NB II-es és 2 MOL Magyar Kupa mérkőzésen lépett pályára együttesünk színeiben. A védelemben és a középpályán egyaránt rutinosan mozgó kárpátaljai futballistánk a mögöttünk hagyott bajnoki idényben ráadásul megszerezte első pécsi gólját is, miután a 28. fordulóban védhetetlenül zúdította be a labdát a Szombathely kapujába.

– Örülök, hogy továbbra is a PMFC játékosa lehetek. Köszönöm a vezetőségnek és a szakmai stábnak a belém vetett bizalmat, minden erőmmel azon leszek, hogy mindezt a pályán nyújtott teljesítményemmel háláljam meg – nyilatkozta a szerződéshosszabbítást követően Svedyuk Alex. – Remekül érzem magam Pécsett, a PMFC egy igazi nagy és összetartó család, amelyhez jó tartozni. Sok munka vár még ránk a bajnokság kezdetéig, szeretnénk kiegyensúlyozottan szerepelni és sok örömet okozni szurkolóinknak – tette hozzá.

Svedyuk Alexnek további eredményes szereplést kívánunk piros-feketében!