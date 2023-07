Lejátszotta utolsó előtti felkészülési mérkőzését a HR-Rent Kozármisleny a labdarúgó NB II. rajtja előtt, amin két ellentétes félidőt játszott, s végül alulmaradt a bajnoki rivális Soroksárral szemben.

Soroksár SC–HR-Rent Kozármisleny 3–1 (1–1)

Labdarúgó felkészülési mérkőzés.

HR-Rent Kozármisleny: Lékai – Horváth D., Gajág, Füredi – Beke, Nagy E., Kozics, Schuszter, Turi – Rácz B., Kircchner. Csereként pályára lépett: Csenterics, Sárosi, Bor, Major, Hegedűs, Vajda, Tóth Z., Molnár Á., Horváth P., Barkóczi, Takács K. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Gólszerző: Schuszter

Aczél Zoltán: – Ezt az edzőmérkőzést ketté kell választani. Az első félidő nagyon tetszett, nagyon kontrollált volt, annak is az első 25-30 perce, ekkor megszereztük a vezetést, helyzeteink voltak, és jól meg tudtuk szűrni a jól felálló Soroksár támadásait, szinte veszélyt sem jelentettek a kapunkra. Az ivószünet után kicsit beleültünk a meccsbe, a melegbe, az utazásba, de ekkor is kontroll alatt volt a mérkőzés. A 48. percig vezettünk, amikor megsérült Horváth Dani, ekkor melegítés nélkül kellett pályára lépni Bor Dávidnak, és egyet belehibáztunk védekezésbe, így a 49. percben egyenlített a Soroksár. Nagyon elégedett voltam a csapattal, nagyon értették azt, hogy mit szeretnék, és meg is valósították, helyenként jó teljesítményeket láttam, jó hozzáállást, annak ellenére, hogy 6.15-kor indultunk. A második félidőről viszont sok mindent nem szeretnék mondani, ezt a játékosoknak elmondtam a mérkőzés után. Sok fiatal volt, volt benne próbajátékos is, olyan aki nemrég érkezett a csapatunkba, nekik valószínűleg még el kell sajátítani, amit szeretnénk, sokkal több idő kell nekik taktikailag. A második félidő nem tetszett, kaptunk 2 gólt, és én még edzőmérkőzésen sem szeretek veszíteni. Amit az első félidőben láttam, az kicsivel több volt mint biztató, de egy Kozármislenynek végig tartania kell magát, ha sort cserél, ha nem. Itt nincs szó kezdő csapatról, első félidei és második félidei csapat volt, mindenkire számítunk és mindenkire szükség lesz. Kár azért, hogy az első félidei játékunkat a második félidővel leamortizáltuk. Sok játékos bizonyította, hogy 2 héttel a bajnoki nyitány előtt kezdi átérezni azt, hogy milyen bajnokságban fogunk szerepelni.