Hatalmas pofont kapott a Minnesota Lynx az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokság (WNBA) legutóbbi játéknapján, így elszenvedte az együttes idénybéli tizenegyedik vereségét.

Már az első két negyedben jókra előnyre tett szert a Dallas Wings, ráadásul a nagyszünetet követően sem húzta be a kéziféket. Ennek eredményeképp a bajnokaspiráns kiütötte a Juhász Dorkát is a soraiban tudó ellenfelét.

A Rátgéber Kosárlabda Akadémia növendéke szokás szerint kezdőként lépett parkettre. Huszonöt percet kapott, – ennél többet senki nem szerepelt a Minnesota csapatából – s ez idő alatt öt pontot, egy lepattanót és két asszisztot jegyzett.

A mérkőzés után a közösségi felületen a szurkolók is kifejezték nemtetszésüket: „Hűha! Ezt egyre rosszabb nézni! Új impulzusokra van szükségünk?”, „Ez kiütés volt, de még így is olcsón megúsztuk!”, „Csak azért fogunk bejutni a rájátszásba, mert az utolsó négy csapat gyengébb, mint mi.” Persze az igazsághoz hozzátartozik, hogy sokan még így is bizakodnak, hogy a fiatal keret összeáll a szezon hátralévő részében.

A Lynx jelenleg kilenc győzelemmel és 11 vereséggel a nyugati csoport harmadik helyén áll. Magyar idő szerint legközelebb 19-én, szerdán 01.00-kor lehet bizonyítani az Atlanta Dream ellen.

Eddigi eredmények: Minnesota Lynx–Chicago Sky 66–77, Minnesota Lynx–Atlanta Dream 77–83, Phoenix Mercury–Minnesota Lynx 90–81, Las Vegas Aces–Minnesota Lynx 73–94, Dallas Wings–Minnesota Lynx 94–89, Minnesota Lynx–Connecticut Sun 84–89. Washington Mystics–Minnesota Lynx 78–80, Minnesota Lynx–Indiana Fever 69–71, Minnesota Lynx–Los Angeles Sparks 91–86, Los Angeles Sparks–Minnesota Lynx 72–77, Las Vegas Aces–Minnesota Lynx 93–62, Los Angeles Sparks–Minnesota Lynx 61–67, Minnesota Lynx–Connecticut Sun 68–89, Minnesota Lynx–Seattle Storm 104–93. Seattle Storm–Minnesota Lynx 97–99. Phoenix Mercury–Minnesota Lynx 76–86, Minnesota Lynx–Indiana Fever 90–83, Minnesota Lynx–Phoenix Mercury 75–64, Minnesota Lynx–Las Vegas Aces 89–113, Minnesota Lynx–Dallas Wings 67–107.