Sokan érkeztek ismét a Rátgéber Nemzeti Kosárlabda Akadémiára, hogy vasárnap, illetve a mai nap folyamán részt vegyenek a IV. Nemzetközi Kosárlabda Konferencián. A tömegben kiszúrhattuk a KSC Szekszárd képviselőit, ahogy Kovács Pétert, az NKA Pécs kosárlabdázóját, Kovács Dénest, a PINKK volt vezetőedzőjét, de Iványi Dalmát is, akit valószínűleg senkinek nem kell bemutatni. Ezúttal azonban nem rájuk vetült a reflektorfény.

Rögtön az első előadást ugyanis Chris Finch, az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Minnesota Timberwolves vezetőedzője tartotta a modern támadó filozófiáról. Az amerikai tréner hangsúlyozta, hogy nem általános igazságokról beszél, hanem azokról a módszerekről, amelyek neki és a csapata számára beváltak. Emellett kijelentette, prezentációit nem konkrétan erre az alkalomra készítette, hanem ezek által próbál kicsit betekintést nyújtani abba, ahogyan ők egymás között kommunikálnak.

A Karl-Anthony Townst, Rudy Gobert, Anthony Edwardsot is soraiban tudó gárda vezetője leszögezte, amikor támadásról beszélünk négy faktort kell figyelembe venni, nem többet és nem is kevesebbet. Ebbe beletartozik a dobáshatékonyság, a támadó lepattanók aránya, az eladott labdák és a büntetők mennyisége. Előadását pedig ezen a vonalon vitte tovább. Szemléltette a nehéz kétpontosok és a hárompontosok közötti különbséget Giannis Antetokounmpon és mindenidők egyik legjobb triplázója, Klay Thompsonon keresztűl. Példájának lényege arra volt visszavezethető, ha a görög szörny annyi triplát ereszt el, mint Thompson középtávolit, statisztikáik alapján hiába dob 40 százalékkal a Golden State Warriors játékosa, a 28 százalékkal triplázó Antetokounmpo akkor is több pontot szerez.

Emellett elmagyarázta, hogyan fejlesztik, s növelik az egyének képességeit, feladatköreit a rendszeren belül, hogyan alakítanak ki klub kulúrát, s milyen szabályok, rövid, érthető üzenetek mentén dolgoznak. Hozzátette, ma már ugyanolyan fontos a miérteket is elmagyarázni a kosárlabdázóknak, mint az alapelveket, mert akkor virágoznak ki, ha látják, az edző mennyire hisz a rendszerben, és tud segíteni akkor, amikor szenved a pályán. Az edző pedigréje egyáltalán nem számít nekik.

Hétfőn még folytatódik a fejtágító

Chris Finch mellett már az első nap is beszélt saját tapasztalatairól a korábban a Utah Jazz stábjában dolgozó, s nemrég az Anadolu Efes élére kinevezett Erdem Can, s mindkettejüket hallhatják még hétfőn is az érdeklődők.

A második nap 8.30-kor kezdődik, ismét Finch nyit egy „NBA program színfalai mögött” névre keresztelt előadással, majd Erdem Can következik. Utánuk Mar Rovira sportpszichológusé lesz a terep, s két témát is boncolgat majd az edzők visszajelzései alapján.

Az esemény végül egy 16.30-tól 17.30-ig tartó kerekasztal beszélgetéssel zárul.