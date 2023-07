Lejátszotta pénteken délután egyetlen nyári hazai felkészülési mérkőzését a nagy vérfrissítésen átesett Carbonex-Komló férfikézilabda-csapata. A találkozón a Balatonfüred együttesét fogadta a Bányász, amelyen ugyan meglátszott a kemény terhelés jele, de belefért Tim Jenko Bogdanicséktól egy-két bravúros megoldás is.

Még így is talán a komlóiak mozogtak frissebben, ami az eredmény alakulásában is látszott, hiszen szép lassan öt találattal is elléptek. A közönségnek is kifejezetten tetszett, amit látott a találkozón, hiszen vastapssal köszönte meg az erőfeszítéseket az utolsó percben, amit tett a csapat, még ha ez még messze nem az az intenzitás volt, amit majd a bajnokikon fogunk hétről hétre látni.

Carbonex-Komló–Balatonfüred 29–26 (16–11)

Férfikézilabda-edzőmérkőzés. A komlói gólszerzők: Váczi 6, Bogdanics 6, Rotim 4, Melnicsuk 3, Veszelinovics 3, Urbán E. 3, Jerkovics 2, Menyhárt 2.

Következik: Budai Farkasok–Carbonex-Komló (08. 03., 18.30).