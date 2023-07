Nehéz idény után próbál új erőre kapni a Kozármisleny, hogy a 2023/2024-es idényben már inkább az örömök és ne a stressz felé billenjen a mérleg nyelve. Persze a célok elérésének biztosításához nagy erőket is mozgósított a klub, hiszen sok labdarúgó kicserélődött a keretben, s a megüresedő kispadra is korábban már itt is bizonyító edző érkezett Aczél Zoltán személyében. Úgy gondoljuk, ha a komolyabb sérülések elkerülik a gárdát, s sikerül mindenkit beépíteni a tréner elképzeléseibe, akkor a kék-fehérek idén már inkább a középmezőnyhöz fognak tartozni a szűkülő bajnokságban is, mintsem a kiesés elől menekülőkhöz. Még úgy is, hogy valószínűleg kevés olyan klub lesz, amelyet nem érint majd meg a négy kiesős rendszerben a bukás szele.