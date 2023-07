Gőzerővel készülnek a magyar paraúszók, ugyanis másfél hét múlva a világ legjobbjai Manchester felé veszik az irányt, ahol 70 ország több mint 600 sportolója veszi birtokba a medencét. A július 31. és augusztus 6. közötti globális viadalon hazánkat hét sportoló fogja képviselni, köztük pedig négyen baranyai kötődésűek: a szigetvári születésű Pap Bianka, a PSN Zrt. két kiválósága, Konkoly Zsófia és Iván Bence, valamint a Pécsi Vörös Meteor Sportkör fiatal tehetsége, Hotz Csenge. Rajtuk kívül Adámi Zsanettnek, Száraz Evelinnek és Tar Rékának lehet majd szorítani. A tavalyi vb-n a mieink négy arany-, három ezüst- és két bronzérmet nyertek, ebben az esztendőben is hasonlóan szép eredményekben reménykedhetünk.

– Nemsokára már tényleg kezdődik a világbajnokság, amit izgatottan várok – nyilatkozta lapunknak Konkoly Zsófia, aki az S9-es kategóriában, 100 méteres pillangóúszásban, valamint 200 méteres vegyesúszásban védheti meg bajnoki címeit. – Jövő hét pénteken utazunk, így még maradt egy kis időnk a felkészülésre. Bízom benne, hogy minden úgy fog sikerülni, ahogyan az elterveztük, és elégedetten térhetünk majd haza. Egy dobogós helyezés már nagy öröm lenne számomra, de természetesen mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a legjobbamat nyújtsam. Mindent megtettünk ebben a felkészülési időszakban is, de minden megmérettetésre való készülés más, tehát bízunk a legjobbakban.

A paralimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok úszó, Konkoly Zsófia az említett számokon kívül előreláthatólag további három versenyszámban lesz érdekelt. Fiatal kora ellenére már rutinosnak számít Karsai Péter növendéke, Hotz Csenge (Pécsi VM), valamint az Európa-bajnoki ezüstérmes, a TV2 Dancing with the Stars műsorában országos népszerűségre szert tett Iván Bence (PSN Zrt.) is, aki Jancsik Árpád edzővel dolgozik közösen. Szabó Álmos tanítványa, Pap Bianka pedig az S10-es kategóriában, 400 méteres gyorsúszásban és 100 méteres hátúszásban készül megvédeni a címét, sőt, Konkolyhoz hasonlóan még másik három versenyszámban alkothat maradandót.

A hangolódás összességében jól sikerült, hiszen a paraúszók a világbajnokságot megelőzően májusban, a berlini világkupán is vízbe szálltak, ahol újabb vb-szintidőket úsztak.