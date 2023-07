Szeretne újra neki futni az NB I. B. Piros-csoportjában a bajnoki címnek a PVSK-Veolia férfikosárlabda-csapata, amelyhez már négy játékos csatlakozott, s most újabb négy sportolóról derült ki, hogy marad az együttesnél.

Egyfelől korábban érkezett Plézer Gábor, Mokánszki Máté, Ognjen Micsovics és Frank Áron, most pedig lejáró szerződésű játékosok kontraktusát hosszabbította meg a klub. Ilyen Antóni Csanád, Németh András, Molnár Mátyás és Radó Ádám is.

– Minden csapatnak szüksége van egy olyan játékosra, mint Csaszi – jelentette ki Tóth Norbert sportigazgató a klub közleményében. – Ő nem az a típusú kosaras, aki megijed a saját árnyékától, ráadásul a mögöttünk hagyott bajnokságban többször is bizonyította, hogy a legnehezebb pillanatokban is lehet rá számítani. Reméljük, a sérülések is el fogják kerülni, és akkor sok szép pillanatnak lehetünk a részesei közösen. Bandi és Ádám is bizonyítottak már tavaly. Persze, különböztek kicsit, hiszen Németh már az előző idényben is fontos szerepet játszott, több kiugró meccse is volt. Egészen más, új szerepkörbe kell majd beleszoknia Matyinak, hiszen most már nem mint fiatal fog pályára lépni. A munkája, a hozzáállása remek volt tavaly, a pályán nyújtott teljesítménye mellett ez fontos szempont a szerződése meghosszabbításakor.

Mellettük négy U20-as játékos is együtt edz majd a kerettel, ők Lázár Dániel, Harka Szabolcs, Ravasz Márk és Aradi Attila.