Aczél Zoltán, a Kozármisleny vezetőedzője: – Nem az lett a találkozó vége amit szerettünk volna, és nem is az lett, ami a játék képe volt. Az első félidőben azt gondolom, hogy az első 10 percben lerendezhettük volna a mérkőzést. Később többször is hibáztunk a védekezésben, ekkor feljött a Tiszakécske, és volt pár helyzetük, de egy ikszes meccs volt ez a játékrész. A második félidőben, ha nem is sok helyzettel, de addig variáltunk addig támadtunk, amíg kiegyenlítettünk. Ha egy újonc csapat lennénk, akkor azt is lehetne mondani, belefér egy ilyen hiba a végén, mert még tanuljuk az osztályt. De egy olyan együttes, amely már 38 mérkőzésen ebben a ligában edződött, és nagyon kemény munkával bent is maradt, az nem kaphat ilyen gólt a 96. percben. Vért izzadva, de a játék képe alapján teljesen megérdemelten kiegyenlítünk, és egy ilyen góllal kikapni ez borzasztó. Azt gondolom, hogy ez egy ikszes mérkőzés volt. A tanulság az, hogy végig koncentrálni kell! A játékosaim végig harcoltak, jól kezdték a mérkőzést, helyenként voltak jó periódusaink, de ma nem töltöttük meg annyira tartalommal játékban, mint azt én gondoltam. Köszönöm a közönség támogatását, hiszen végig mellettünk voltak!